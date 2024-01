Dsp: Marco Rizzo eletto coordinatore, Francesco Toscano presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il congresso nazionale di Democrazia sovrana popolare e i duemila delegati hanno eletto i due leader Marco Rizzo, come coordinatore nazionale, e Francesco Toscano come presidente. Come si legge in una nota è stato approvato il programma politico e lo statuto. Da domani inizieranno i banchetti in tutta Italia per il raggiungimento della quota minima di 150 mila firme per la partecipazione alle elezione europee. (Com)