- "Non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per anni. È stata una rimonta epica. Oggi Jannik Sinner è il più bell’esempio per la nostra Italia". Con queste parole pubblicate sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha salutato la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. (Rin)