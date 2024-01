Gaza: Usa valutano una riduzione della fornitura di armi ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden sta valutando se rallentare la consegna di alcuni armamenti richiesti da Israele, utilizzando le forniture come “leva” per convincere il governo di Benjamin Netanyahu a rivedere una volta per tutte la portata delle operazioni militari nella Striscia di Gaza. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che la Casa Bianca avrebbe chiesto al Pentagono di valutare questa possibilità, anche se una decisione finale non è stata ancora presa. Le fonti hanno spiegato che Israele sta continuando a chiedere nuove aemi Washington, come bombe aeree, munizioni e sistemi per la difesa missilistica. Dopo che il governo federale Usa ha chiesto più volte ad Israele di passare ad una operazione a “bassa intensità” nella Striscia di Gaza, senza ottenere risultati soddisfacenti, l’amministrazione Biden sta pensando ora di diminuire o sospendere la fornitura di alcuni armamenti, per forzare Israele a “prendere provvedimenti”. Tra questi, ad esempio, figura la creazione di corridoi umanitari per consentire gli aiuti umanitari alla popolazione civile. In particolare, le autorità Usa intendono rallentare o sospendere la consegna di proiettili di artiglieria da 155 millimetri e sistemi Jdam, utilizzati per trasformare le bombe a caduta libera in bombe guidate. La misura, secondo le fonti, non andrà a colpire le forniture di sistemi per la difesa aerea o altri armamenti utilizzati per proteggere le infrastrutture civili. (Was)