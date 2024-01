Sahel: Mali, Niger e Burkina Faso lasciano la Cedeao "con effetto immediato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le giunte militari al potere Mali, Niger e Burkina Faso hanno deciso di ritirare i loro Paesi, con effetto immediato, dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). È quanto si legge in un comunicato stampa congiunto. I rispettivi leader dei tre Stati saheliani, "assumendosi tutte le loro responsabilità di fronte alla storia e rispondendo alle attese, alle preoccupazioni e alle aspirazioni delle loro popolazioni, decidono in piena sovranità il ritiro immediato del Burkina Faso, del Mali e del Niger dal sistema economico Stati comunitari dell'Africa occidentale", si legge nella dichiarazione diffusa dai media statali. I tre Paesi del Sahel sono stati negli ultimi anni teatro di una serie di colpi di Stato che li hanno progressivamente spinti verso l'orbita russa e, parallelamente, allontanati dalla Cedeao – l'organizzazione regionale che li ha sospesi a tempo indeterminato – e dall'influenza occidentale, in particolare dalla Francia. Tale allontanamento è stato ufficialmente sancito lo scorso 16 settembre, quando le stesse giunte militari di Mali, Niger e Burkina Faso si sono riunite nell'Alleanza degli Stati del Sahel (Aes), iniziativa militare ma anche diplomatica che intende garantire indipendenza ai tre Paesi rispetto ad organismi regionali o internazionali. Di recente i ministri degli Esteri dei tre Paesi, riuniti a Bamako, hanno dato forma compiuta a questa coalizione, dandole una dimensione politica e diplomatica. Le tre parti, si legge nel comunicato congiunto diffuso al termine della riunione, stanno lavorando all'adozione di protocolli aggiuntivi, all'istituzione di organi istituzionali e giuridici dell'Alleanza e alla "definizione delle misure politiche e del coordinamento diplomatico". (Res)