Ucraina-Russia: Kuleba, alcune questioni possono essere risolte solo a livello G7

- Alcune questioni relative alla guerra in Ucraina “possono essere risolte solo a livello del G7”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla trasmissione "In mezz'ora" su Rai3. “Ringrazio l’Italia per la sua leadership”, ha affermato Kuleba, sottolineando che “con la presidenza del G7 l’Italia gode anche di nuove opportunità per coordinare un più ampio impegno globale”. “Il ruolo di coordinamento italiano è molto importante”, ha aggiunto il ministro. Secondo Kuleba, tra le questioni che possono essere risolte a livello del G7 vi sono anche quelle relative ai beni russi congelati. (Res)