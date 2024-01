Usa: repubblicani della Camera presentano impeachment contro segretario alla Sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani della Camera dei rappresentanti Usa hanno presentato due mozioni di impeachment nei confronti del segretario alla Sicurezza nazionale, Alejandro Mayorkas, accusandolo di “rifiuto intenzionale e sistematico di rispettare la legge” e di “violazione della fiducia pubblica”. "Questi articoli presentano un argomento chiaro, convincente e irrefutabile per l'impeachment del segretario Alejandro Mayorkas", ha dichiarato in una nota il presidente della Camera per la Sicurezza nazionale, il repubblicano Mark Green. La mozione è stata respinta dal dipartimento per la Sicurezza interna, che in una nota sostiene che sotto l’amministrazione di Joe Biden non siano mai stati commessi crimini o delitti gravi e l’indagine condotta dal Partito repubblicano alla Camera sia “priva di prove”. I funzionari dell’amministrazione citano una serie di esperti legali, alcuni portati avanti dalla commissione, che affermano che i motivi costituzionali per l’impeachment non siano stati soddisfatti. Le due mozioni di impeachment saranno esaminati in commissione martedì prossimo, 30 gennaio, e poi dovranno essere adottati dall’intera Camera affinché Mayorkas venga posto sotto processo al Senato. (Was)