Ucraina: Kuleba, la stanchezza negli aiuti è una vecchia tesi della Russia

- Nell’ambito degli aiuti occidentali all’Ucraina, quella della stanchezza è una vecchia tesi russa. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla trasmissione "In mezz'ora" su Rai3. “I leader dei paesi con cui abbiamo discusso noi non parlano di stanchezza, perché si rendono conto della posta in gioco. Che senza ha sostenere la tesi della stanchezza? È una vecchia tesi russa? Rafforzando questa tesi, la Russia punta a far venire meno il sostegno all’Ucraina”, ha affermato Kuleba. (Res)