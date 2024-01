Ucraina: Kuleba, siamo particolarmente interessati a esito elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è particolarmente interessata all’esito delle elezioni europee. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla trasmissione "In mezz'ora" su Rai3. “I cittadini europei faranno la loro scelta. Sono consapevole del tentativo delle forze politiche che si oppongono all’unità europea di vincere queste elezioni e ottenere più seggi in Parlamento, ma ciò che loro rappresentano è contro gli interessi dell’Europa”, ha affermato Kuleba. “Le sfide ci sono, ma sono abbastanza fiducioso sul fatto che gli elettori europei sappiano cosa sia meglio per il continente”, ha aggiunto il ministro ucraino. (Res)