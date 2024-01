Usa: fonti stampa, Biden potrebbe organizzare evento di raccolta fondi con Clinton e Obama in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff della campagna elettorale del presidente Joe Biden sta lavorando ad una raccolta fondi, da tenersi la prossima primavera, che vedrà insieme il presidente uscente e i suoi due predecessori Bill Clinton e Barack Obama. Lo riferiscono fonti vicine alla questione citate dall'emittente "Nbc", secondo cui sono in corso delle discussioni per coordinare i programmi dei tre presidenti e al momento non è stata ancora fissata alcuna data. La raccolta fondi avrà probabilmente luogo a marzo o aprile, secondo le stesse fonti. Il piano sottolinea la convinzione del Partito democratico che ci sia bisogno di un sostegno più ampio per consentire al presidente uscente di ottenere un secondo mandato alle elezioni presidenziali del novembre prossimo e di sconfiggere la sempre più probabile candidatura di Donald Trump. È in quest'ottica che, secondo le stesse fonti, i responsabili della campagna di Biden sono pronti a lanciare una campagna pubblicitaria multimilionaria volta a creare un contrasto con Trump, che potrebbe debuttare in concomitanza con il discorso sullo stato dell'Unione, previsto per l'inizio di marzo. (Was)