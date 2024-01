© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Russia sono “finte”, sono una “formalità per l’incoronazione di Putin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla trasmissione "In mezz'ora" su Rai3. Secondo Kuleba, “è generoso definire elezioni quelle che si terranno in Russia”. (Res)