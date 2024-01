Argentina: presidente Milei, non rinunceremo alle promesse elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Javier Milei ha promesso di non rinunciare alle promesse elettorali di riformare drasticamente l’economia del Paese, nonostante i danni che le sue riforme potrebbero causare a breve termine. "Non esiste un piano B. Non c'è spazio per sentimenti o emozioni. Non posso permettermi questo lusso. Ci sono 47 milioni di persone che stanno aspettando risposte", ha detto Milei in un'intervista al "Wall Street Journal" pubblicata oggi. "Le misure attuate stanno già dando risultati positivi", ha affermato Milei, che si è detto fiducioso nel fatto che il Congresso nazionale approverà il pacchetto di riforme mirato e che i legislatori contrari al suo programma ne affronteranno le conseguenze nelle elezioni di medio termine del 2025. "Li esporremo al pubblico, li mostreremo come nemici di una società libera, nemici del progresso", ha detto Milei. Alla fine del 2023 l’inflazione in Argentina era pari al 211,4 per cento, ma Milei ritiene di riuscire a frenarla entro due anni. Venerdì scorso il ministro dell’Economia argentino Luis Caputo ha affermato che il governo di Buenos Aires ha deciso di rimuovere una delle riforme chiave – i cambiamenti nella politica fiscale – dal pacchetto di riforme inviato al parlamento affinché il Congresso approvi il resto. Nel dicembre scorso Milei ha firmato un decreto di emergenza che propone riforme in tutti i settori economici e sociali, compresa l’estensione del periodo di prova per i lavoratori a otto mesi, l’eliminazione di numerose multe per i datori di lavoro e l’abolizione del fondo di assicurazione contro la disoccupazione. I sindacati del Paese hanno contestato le proposte in tribunale. Il decreto di emergenza è entrato in vigore pochi giorni dopo la sua firma, ma deve ancora essere ratificato dal parlamento, che può porre il veto. (Was)