Milano: De Corato (Fd'I), anche per Monguzzi è imbarazzante che i cittadini siano lasciati a se stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi, "il Consigliere Comunale di maggioranza dei Verdi Monguzzi, ha ribadito che è imbarazzante il fatto che il Comune non abbia dato nessuna informazione ai cittadini, i quali vengono lasciati a se stessi". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni odierne di Monguzzi sul superamento della soglia di allarme per il Pm10 in città. "Le ideologiche Ztl e tutti i provvedimenti che la Giunta Sala ha introdotto, da Area B all'esoso aumento di Area C, sono servite solamente a "mettere le mani nelle tasche" dei milanesi e aumentare le entrate di Palazzo Marino perché, dal punto di vista ambientale, la situazione non solo non è migliorata ma è addirittura aumentata la soglia di allarme per il Pm10! Questi sono i risultati che ha raggiunto il Sindaco "green"", conclude De Corato.(Com)