Ucraina: Kuleba, costituzione vieta elezioni in periodo di legge marziale

- Ai sensi della costituzione ucraina, è vietato nel Paese tenere elezioni parlamentari in un periodo in cui vige la legge marziale. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla trasmissione "In mezz'ora" su Rai3. “Ci sarebbero tutta una serie di problemi da affrontare. Chiedo agli italiani se loro sarebbero in grado di risolvere questi problemi, garantendo per esempio la sicurezza presso i seggi elettorali. L’esercito russo non dovrebbe nemmeno fare ricerche di intelligence per individuare obbiettivi, scardinare il processo democratico e uccidere civili”, ha affermato Kuleba. “Inoltre come garantire diritto di voto ai soldati senza mettere in pericolo la linea del fronte? Poi abbiamo tra i 5 e gli 8 milioni di ucraini che vivono all’estero, e bisogna dare loro la possibilità di poter votare fisicamente. Esistono tutta una serie di problemi da affrontare, ma noi restiamo una democrazia”, ha aggiunto il ministro ucraino. (Res)