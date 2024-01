Usa: fonti, vicino accordo tra Senato e Casa Bianca per rafforzare sicurezza delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca e il Congresso degli Stati Uniti sono sul punto di concludere un accordo sui controlli di sicurezza delle frontiere che darebbe al presidente Joe Biden il potere di "chiudere il confine" con il Messico. Lo riferiscono fonti citate dall'emittente "Cbs", secondo cui l’accordo di compromesso è stato negoziato a porte chiuse da un gruppo di senatori repubblicani, democratici e indipendenti e potrebbe essere svelato già questa settimana. Biden ha pubblicizzato l’accordo venerdì scorso come “l’insieme di riforme più dure e giuste per proteggere il confine che abbiamo mai avuto nel nostro Paese”. Ciò gli consentirà, tra le altre misure, di sospendere la procedura di asilo una volta che il numero di attraversamenti di migranti superi un certo limite. Qualsiasi accordo bipartisan è comunque destinato a una dura battaglia alla Camera dei rappresentanti, dove i legislatori repubblicani hanno premuto per controlli molto più severi sulla sicurezza delle frontiere e sull’asilo. Il presidente della Camera, il trumpiano Mike Johnson, ha affermato che qualsiasi accordo di compromesso sarebbe “morto all’arrivo” nella sua forma attuale. (segue) (Was)