Usa: fonti, vicino accordo tra Senato e Casa Bianca per rafforzare sicurezza delle frontiere (3)

- In base al pacchetto di prossima pubblicazione, al Dipartimento per la sicurezza interna verrebbe concessa una nuova autorità di emergenza per chiudere il confine se gli incontri giornalieri medi di migranti raggiungessero i 4 mila in una settimana. Se gli attraversamenti dei migranti aumentassero in media di oltre 5 mila al giorno in una determinata settimana, il Dipartimento sarebbe costretto a chiudere la frontiera ai migranti che attraversano illegalmente senza entrare nei porti di ingresso. Alcuni migranti potrebbero invece restare se dimostrassero che stanno fuggendo da torture o persecuzioni nei loro Paesi. Inoltre, se gli attraversamenti superassero gli 8.500 in un solo giorno, il Dipartimento sarebbe costretto a chiudere la frontiera ai migranti che attraversano illegalmente. Secondo la proposta, a qualsiasi migrante che tenti di attraversare il confine due volte mentre è chiuso verrà vietato l’ingresso negli Stati Uniti per un anno. L’obiettivo del trio di negoziatori – il senatore repubblicano James Lankford dell’Oklahoma, il senatore indipendente Kyrsten Sinema dell’Arizona e il senatore democratico Chris Murphy del Connecticut – è prevenire ondate che travolgano le autorità federali. L’amministrazione guidata da Joe Biden e i leader del Senato sono stati fortemente coinvolti nei colloqui e si prevede che maggiori dettagli sull’accordo verranno rilasciati nei prossimi giorni. (Was)