Rai: Baldino (M5s), Pd ci segua su riforma servizio pubblico

- Dopo aver viso il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida nell'edizione serale del Tg1 commentare la missione spaziale in corso, "peraltro sottraendo tempo al colonnello Villadei collegato dallo spazio che avrebbe potuto dirci cose sicuramente più interessanti, pensavo di aver visto tutto. Invece nel regime di Re Giorgia non si finisce mai di stupirsi! Nella stessa edizione del Tg1, l'intervento di Lollobrigida in diretta è stato preceduto da questo titolo vergognoso: "Mille euro in più per gli anziani. Si voterà l'8 e il 9 giugno". Lo scrive Vittoria Baldino, vice capogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio, in un lungo messaggio su Facebook in cui sottolinea: "Si, avete capito bene! Cari anziani, vi diamo mille euro e alle prossime elezioni ricordatevelo! Siamo al teatro dell'assurdo: una notizia falsa per raggranellare consenso tra gli utenti del servizio pubblico più deboli, gli anziani. Quelli che potrebbero non avere gli strumenti per scoprire che alla televisione li stanno prendendo in giro senza ritegno. Un inganno in piena regola e con il più meschino dei metodi. (segue) (Rin)