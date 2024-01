Egitto: grano importato dalla Russia aumentato del 39 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha importato 7,5 milioni di tonnellate di grano dalla Russia nel 2023, con un aumento del 39 per cento rispetto all’anno precedente in cui la quantità registrata era 5,4 milioni di tonnellate. Lo ha reso noto il governo egiziano in un documento in cui si spiega che l’incremento delle importazioni di grano russo deriva da un calo di circa il 27 per cento del prezzo (260 dollari a tonnellata nel 2023 contro 360 dollari nel 2022). Le importazioni totali di grano dell’Egitto sono arrivate a 10,8 milioni di tonnellate, cifra che rappresenta un aumento del 12,5 per cento rispetto ai 9,6 milioni di tonnellate registrate nel 2022. (Cae)