Gaza: portavoce ministero Esteri Iran, Usa e Occidente sostengono “genocidio” di Israele

- L’opinione pubblica non dimenticherà che gli Stati Uniti e i Paesi occidentali stanno sostenendo il “genocidio” in corso nella Striscia di Gaza a opera di Israele. È quanto ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Nasser Kanaani, sul suo profilo X (ex Twitter). “L’opposizione di Stati Uniti, Canada e un piccolo numero di altri Paesi alla sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia testimonia ancora una volta il fatto che il regime sionista (Israele) è stato costruito e la sua vita dipende dal crimine, dal genocidio e dalla violazione del diritto internazionale”, ha scritto Kanaani, riferendosi alla decisione del 26 gennaio dal tribunale dell’Aia di imporre misure urgenti a Israele per impedire atti di genocidio nella Striscia di Gaza. Accusando i Paesi occidentali di avallare la condotta di Israele, il portavoce ha dichiarato: “Sostenere un regime accusato di genocidio è una vergogna dal punto di vista morale ed etico, nonché dal punto di vista del diritto internazionale”. (Irt)