Forza Italia: Silvestro (FI), grande partecipazione a congressi segno che partito è vivo e radicato

21 luglio 2021

- A Salerno "si è chiusa la stagione congressuale di Forza Italia in Campania. Le migliaia di persone presenti ai congressi sono la dimostrazione palese di un partito vivo e radicato sui territori". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, secondo cui "nonostante la perdita del nostro presidente Berlusconi, Forza Italia sta reagendo con i numeri ed i fatti, grazie al coinvolgimento di tutti gli iscritti e alla loro presenza costante alla vita politica del partito. Adesso ci attendono importanti sfide come per le regioni che vanno al voto, i numerosi comuni e soprattutto le Europee, dove contiamo di difendere ed incrementare il risultato delle ultime politiche", ha concluso. (Com)