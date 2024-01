Libano: patriarca Rai, “non vogliamo essere capri espiatori di una cultura della morte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca libanese maronita, Bechara Rai, ha criticato il partito sciita filo-iraniano Hezbollah e ha dichiarato: “Non vogliamo essere capri espiatori di una cultura della morte”. Lo ha riferito il sito d’informazione “Ici Beirut”, citando il sermone tenuto oggi dal religioso a Bkerke, a circa 20 chilometri da Beirut, sede del Patriarcato di Antiochia dei Maroniti. "Ci rifiutiamo di essere ostaggi, scudi umani e capri espiatori per le politiche fallimentari del Libano e per una cultura di morte che ha portato al Libano solo vittorie fittizie e sconfitte enormi", ha detto Rai, dopo aver letto un estratto di una lettera di un cittadino di un villaggio nel sud del Paese, al confine con Israele. In seguito all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre 2023 gli scontri alla frontiera tra lo Stato ebraico e il Libano stanno andando avanti quotidianamente e hanno costretto migliaia di persone a sfollare. (Lib)