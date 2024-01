Rifugiati: al via la campagna "Ferma il gelo" dell'Unhcr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermiamo il gelo dell’inverno, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di decine di migliaia di famiglie costrette a vivere in case danneggiate dalle bombe e in rifugi di emergenza, in Paesi come l’Afghanistan, la Siria e l’Ucraina dove le temperature, in alcune aree, in questo periodo dell’anno, possono scendere di parecchi gradi sotto lo zero. Fermiamo il gelo della paura, che colpisce milioni di persone in fuga, soprattutto donne e bambini, i quali devono convivere con l’angoscia di non riuscire a superare la stagione fredda. Fermiamo il gelo dell’indifferenza, che spesso ci fa sentire impotenti davanti alla proliferazione di conflitti brutali che sconvolgono la vita di milioni di persone e dinanzi alla mancanza di soluzioni pacifiche. È un appello accorato quello che Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, lancia con la campagna “Ferma il gelo”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sofferenza vissuta dalle tante, troppe persone in fuga dalla violenza e di raccogliere fondi per fornire aiuti specifici per l’inverno a 4,7 milioni di rifugiati e sfollati in 8 Paesi, tra i quali l’Afghanistan, la Siria e l’Ucraina. Come emerge nel rapporto “Emergency Preparedness and Response”, nel 2023 Unhcr ha annunciato 43 emergenze in 29 Paesi, il numero più alto dell’ultimo decennio. Questa crescita di conflitti, violazioni dei diritti umani e di eventi metereologici estremi registrata nel 2023, appare destinata a persistere nel 2024: se si confermasse questa tendenza, si stima che il numero di persone costrette alla fuga salirebbe dagli attuali 114 milioni a 130 entro la fine dell’anno. Una cifra che segnerebbe un ennesimo triste record e che rappresenterebbe un ulteriore drammatico fallimento nel garantire pace e sicurezza. “Ogni nuova emergenza fa cadere le precedenti in un oblio che rischia di far dimenticare in quanti paesi del mondo persista una condizione di sofferenza umana incommensurabile”, ha sottolineato Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia. Penso ad esempio alle centinaia di migliaia di famiglie in Siria, in Afghanistan e in Ucraina già stremate da conflitti e violenze che ora si trovano in balia di temperature estremamente rigide e senza mezzi per farvi fronte. Oggi possiamo fermare insieme il gelo invernale e anche quello della paura e dell’indifferenza: con un Sms o una chiamata da rete fissa al 45588 possiamo aiutare quanti si trovano oggi in una condizione di estrema difficoltà, una coperta può salvare una vita”. I fondi raccolti con la campagna “Ferma il gelo” contribuiranno a finanziare le operazioni invernali Unhcr a beneficio di 4,7 milioni di rifugiati e sfollati in 8 Paesi: Afghanistan, Egitto, Giordania, Iran, Libano, Pakistan, Siria e Ucraina. La loro sofferenza sta aumentando di giorno in giorno durante questo rigido inverno e i loro bisogni crescono in maniera esponenziale al pari dei rischi. Il piano invernale di aiuti si articola intorno alle emergenze in corso in Afghanistan, Siria e Ucraina. (segue) (Com)