Rifugiati: al via la campagna "Ferma il gelo" dell'Unhcr (2)

- L’Afghanistan si conferma una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Stretto nella morsa tra deterioramento dei diritti umani, in particolare per le donne e le ragazze, acuta insicurezza alimentare, gravi shock climatici e catastrofi naturali, il Paese conta oggi 3,2 milioni di sfollati interni, mentre sono oltre 5,3 milioni i rifugiati, la maggior parte in Iran e Pakistan. Dal 15 settembre dello scorso anno, inoltre, il Paese sta affrontando l’arrivo in massa di persone afghane dal Pakistan a seguito del provvedimento nel quale si chiede agli stranieri privi di documenti di lasciare il Paese. Ad oggi sono oltre 500 mila i cittadini afghani, compresi i rifugiati registrati e altre persone con documenti validi, che sono rientrati nel paese di origine forzatamente. Le persone, soprattutto donne e bambini, che arrivano ai punti di frontiera tra Pakistan e Afghanistan sono esauste e hanno bisogno di assistenza di emergenza, viste anche le temperature sottozero, in alcune aree del Paese la temperatura può arrivare fino a – 20 gradi. All’inizio di ottobre 2023, due potenti terremoti hanno colpito la Provincia di Herat che ha causato oltre 1400 vittime, distrutto 10 mila abitazioni e lasciato circa 114 mila persone in urgente stato di bisogno di assistenza umanitaria. Unhcr sta fornendo assistenza specifica per l’inverno a circa 1 milione e 890 mila sfollati in Afghanistan e rifugiati afghani in Pakistan e Iran. Giunta al suo tredicesimo anno, la crisi siriana rimane tra le più ampie al mondo per numero di persone costrette a fuggire. Sono 7,2 milioni gli sfollati interni e 5,1 milioni i rifugiati nei Paesi limitrofi. I terremoti del febbraio 2023 hanno ulteriormente aggravato la situazione, colpendo circa 8,8 milioni di persone e distruggendo case e infrastrutture vitali. In molti continuano ad affrontare gravi e crescenti difficoltà, in particolare la povertà estrema, l'insicurezza alimentare e l'aumento del costo della vita. Si stima che circa il 90% della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà. Il programma Unhcr specifico per l’inverno prevede di raggiungere 1 milione e 950 mila persone in Siria e nei Paesi confinanti. Con quasi 4 milioni di sfollati interni e 6,3 milioni di persone fuggite in altri Paesi, l’Ucraina è piombata nel suo secondo inverno di guerra. Il crollo delle temperature rende ancora più grave una situazione già disastrosa. Secondo le nostre stime, 14,6 milioni di persone - il 40% della popolazione ucraina - hanno bisogno di assistenza umanitaria e 1,4 milioni di unità abitative sono state distrutte dall'inizio della guerra. L'Unhcr ha in programma di raggiungere 900 mila persone con aiuti specifici per l’inverno tra cui generatori, materiali per isolare termicamente le case danneggiate, abiti invernali e altri beni di prima necessità. Il freddo nelle ossa, la paura di non superare l’inverno, la speranza che svanisce. Sono, questi, sentimenti vissuti da milioni di rifugiati e sfollati all’arrivo dell’inverno, soprattutto da tante mamme costrette alla fuga insieme alle proprie bambine. Oltre il 50 per cento dei rifugiati in tutto il mondo e’ costituito infatti da donne e bambine. (segue) (Com)