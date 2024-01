Rifugiati: al via la campagna "Ferma il gelo" dell'Unhcr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è proprio la voce di una bambina al centro dello spot della campagna “Ferma il Gelo”, che vede anche la partecipazione di Carolina Crescentini. “Mamma dice che adesso arriva il gelo e ormai non c’è più nulla da fare. Ma questa volta mamma si sbaglia”, dice la voce narrante nello spot, a rappresentare le emozioni di tantissimi bambini rifugiati e sfollati al mondo che si ritrovano a dover faticosamente metabolizzare la disperazione delle loro madri ma che al contempo, con commovente resilienza, si sforzano di mantenere sempre viva la speranza. Dal 28 gennaio al 18 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, windtre, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da Twt, Convergenze, PosteMobile. I fondi raccolti da Unhcr contribuiranno a garantire aiuti specifici per l’inverno a migliaia di persone rifugiate e sfollate in Afghanistan, Egitto, Giordania, Iran, Libano, Pakistan, Siria e Ucraina. Tra gli interventi in programma: fornitura di beni di prima necessità specifici per l’inverno – coperte, stufe, abiti invernali; assistenza economica diretta alle famiglie più vulnerabili che in questo modo potranno autonomamente provvedere alle spese essenziali come cibo e medicine; isolamento termico degli alloggi di emergenza e supporto alle famiglie per la riparazione delle abitazioni danneggiate. La campagna è sostenuta da un nutrito parterre di volti noti dello spettacolo e dello sport. Tra questi: Lino Guanciale, Carolina Crescentini, Greta Scarano, Lorena Bianchetti, Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Cecilia Dazzi, Irene Ferri, Francesco Arca, Elena Sofia Ricci e la giornalista Laura delli Colli. Tra gli sportivi: Beppe Bergomi, Demetrio Albertini che collaborano da anni con Unhcr, insieme al calciatore Timothy Weah, la campionessa di pallavolo Myriam Sylla e le giornaliste Paola Saluzzi e Giorgia Rossi. La Lega Calcio Serie A dedicherà alla campagna di Unhcr la 23a giornata di campionato del 2-5 febbraio, con il sostegno durante le dirette Tv nei programmi Rai, Sky e Dazn. La campagna ha il sostegno di Rai per la Sostenibilità ESG dal 29 gennaio al 4 febbraio, di Sky per il Sociale dal 28 gennaio al 10 febbraio, di Dazn dal 2 al 5 febbraio, de La 7 e Tv 2000 dal 5 al 18 febbraio. (Com)