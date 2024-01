Difesa: "Global Firepower", Italia seconda potenza militare d’Europa dopo Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è la seconda potenza militare d’Europa, dopo il Regno Unito. È quanto emerge dalla classifica annuale stilata da “Global Firepower”, sito indipendente che analizza le statistiche relative al settore della difesa di 145 Paesi in tutto il mondo sulla base di oltre 50 criteri. Sul terzo scalino del podio delle potenze militari europee c’è la Francia, nonostante a differenza dell’Italia abbia arsenali nucleari. Tenendo conto dei primi dieci Paesi della graduatoria, seguono poi Ucraina, Germania, Spagna, Polonia, Svezia, Grecia e Portogallo. La Russia non è compresa nella classifica europea di “Global Firepower”, ma solo in quella mondiale, dove è posizionata al secondo posto, dietro gli Stati Uniti e davanti alla Cina. Sulla base della stessa classifica, che prende in considerazione complessivamente 145 Paesi, l’Italia risulta essere la decima forza militare. Tra i numerosi criteri presi in considerazione dal sito indipendente per stilare la graduatoria annuale vi sono il numero di soldati, l’equipaggiamento militare, la stabilità finanziaria e le risorse a disposizione. (Res)