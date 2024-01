Gaza: Tajani, lavoriamo per evitare escalation del conflitto, Qatar ed Egitto interloquiscono con Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, gli Stati Uniti, gli altri membri del G7 e anche i Paesi arabi stanno lavorando insieme per evitare che ci sia una escalation della guerra a Gaza e per far sì che ci sia una tregua e un cessate fuoco, che siano liberati tutti gli ostaggi israeliani e possa essere aiutata la popolazione palestinese che nulla a che vedere con i terroristi di Hamas. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Qatar ed Egitto riescono ad interloquire con Hamas, noi parliamo con l'Autorità nazionale palestinese. In questo caso serve che qualcuno parli con i terroristi e lo stanno facendo loro, speriamo che si possa arrivare a una soluzione del conflitto nel più breve tempo possibile", ha detto Tajani. (Res)