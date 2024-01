Sanità: M5s, domani alla Camera dei deputati convegno su invecchiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 29 gennaio alle ore 11.30 si terrà un importante convegno presso la sala stampa della Camera dei deputati dal titolo "Da una sanità pubblica dell'invecchiamento a una sanità pubblica longevity tech-driven". Scopo dell'incontro, organizzato in collaborazione con la Aeon Foundation, è sensibilizzare istituzioni e media sulla longevity medicine, settore destinato a rivoluzionare la sanità pubblica e privata. L'evento - si legge in una nota - è promosso e sarà introdotto dalla deputata del Movimento 5 stele Carmen Di Lauro, membro della commissione Affari sociali. Le figure di spicco che interverranno saranno Chiara Herzog (ricercatrice presso la Ucl) in collegamento dall'Austria, e Marco Quarta (Ceo di Rubendo Lifescience e del Phaedon Institute), collegato dagli Stati Uniti. Il panel degli speaker vedrà poi l'intervento di Eleonora Goldoni, nutrizionista e sportiva, che porterà la sua preziosa esperienza, essendo anche giocatrice della nazionale femminile di calcio nonchè della Lazio. Modera il giornalista scientifico Gianluca Pistore. A chiusura dell'evento, è prevista la presentazione di Nicola Marino direttore della Aeon Foundation e di Viviana Kasam, presidente di Brain circle Italia del Longevity Summit, che si terrà dal 14 al 27 marzo a Milano. Si tratterà del più grande evento del settore longevity mai tenuto in Italia. L'incontro presso la sala stampa sarà un'opportunità unica di condivisione degli sviluppi del settore, soprattutto con i media italiani. (Com)