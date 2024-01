Gaza: Tajani, sospeso fin da subito fondi all'Unrwa, continuiamo a finanziare altre organizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi abbiamo sospeso fin dall'inizio i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (Unrwa) dopo il presunto coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell’attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas contro Israele, mentre continuiamo a finanziare altre organizzazioni come la Croce rossa e la Mezzaluna rossa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Abbiamo deciso di interrompere subito gli aiuti all'agenzia poiché alcune persone potevano essere coinvolte, almeno in parte, in azioni contro la popolazione civile israeliana", ha aggiunto. (Res)