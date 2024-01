Italia-Africa: Tajani, piano Mattei va inserito in una strategia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del primo vertice Italia-Africa, che si terrà domani a Roma, si parlerà del piano Mattei e di tutti i settori in cui si potrà collaborare insieme con gli interlocutori africani, dall'agricoltura all'ambiente, fatto che saranno presenti anche vertici delle istituzioni europee dimostra quanto sia importante inserire la strategia italiana per l'Africa in una più ampia europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Mi sono battuto per questo quando ero commissario europeo e sono felice di questa scelta perché è in continuità con quello che facevo quando ero a Bruxelles", ha aggiunto. (Res)