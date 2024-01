Gaza: ministro Esteri Arabia Saudita, diritto internazionale deve applicarsi a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve far in modo che il diritto internazionale umanitario sia "applicabile a tutti". Così si è espresso oggi il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, intervenendo a una conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, secondo quanto riferito dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il ministro ha sottolineato la necessità che Israele rispetti il diritto internazionale, secondo quanto raccomandato dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, che il 26 gennaio ha chiesto misure urgenti per impedire atti che violino la Convenzione sul genocidio nella Striscia di Gaza dove, in seguito all’attacco del 7 ottobre 2023 da parte del movimento islamista palestinese Hamas, è in corso un’operazione militare che ha ucciso circa 26 mila persone. Da parte sua, Shoukry ha espresso sorpresa per la decisione di alcuni Paesi di revocare i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), in seguito alle accuse di presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti nell’attacco del gruppo islamista. (Res)