Ue: Tajani, se l'Europa vuole contare davvero necessita di una sola politica estera e di difesa

- Se l'Europa vuole contare davvero a livello internazionale deve avere una sola politica estera e di difesa: le situazioni in Ucraina e in Medio Oriente chiedono una presenza europea che però non sia alternativa a quella degli Usa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Noi crediamo nella Nato, ma se vogliamo avere un'Europa che conti di più, anche all'interno dell'Alleanza, e che non sia costretta a inseguire gli Usa ma esserne interlocutrice forte. Siamo per superare il concetto di voto all'unanimità, soprattutto per i temi di olitica estera e di difesa", ha aggiunto. (Res)