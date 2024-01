Spagna: Feijoo, Sanchez sarà punito alle urne e il suo governo avrà fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, sarà punito alle urne e il suo esecutivo avrà "una fine al più presto perché la Spagna non è in vendita". Lo ha detto il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, durante il suo intervento alla manifestazione organizzata oggi dai popolari in piazza di Spagna a Madrid per protestare contro la legge di amnistia e gli accordi sottoscritti dal governo con i partiti indipendentisti catalani. "Salveremo democraticamente questo Paese", ha aggiunto Feijoo, sottolineando che queste concessioni hanno scatenato una "tempesta di dignità che si rafforza ogni giorno". Il leader conservatore ha affermato che Sanchez "passerà alla storia per le sue bugie, per la sua convenienza mascherata da convivenza e per aver venduto il Partito socialista". "La Spagna è governata peggio che mai, ma è più forte che mai", ha continuato Feijoo, evidenziando che mai prima d'ora un partito come il Pp aveva portato così tante persone nelle strade per chiedere uguaglianza. "Questa è la prova della resistenza della Spagna. Per quanto vogliano rottamarla, la Spagna non crollerà", ha aggiunto. Quella di oggi era la quarta manifestazione dall'autunno scorso che il Pp ha organizzato contro la legge di amnistia, che sarà approvata martedì prossimo nella seduta plenaria del Congresso dei deputati. (Spm)