Forza Italia: Tajani, noi determinanti, pronto a candidarmi alle europee solo se serve al partito

- Forza Italia è un partito determinante in questo Paese, che ha bisogno di una forza seria, credibile, affidabile e responsabile che promette soltanto quello che può mantenere. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "La serietà credo che paghi alla fine, non siamo violenti ma forti", ha detto Tajani, che alla domanda su una sua eventuale candidatura alle europee ha risposto: "Devo essere rispettoso nei confronti dei delegati del congresso. Non ho questa smania, se però serve a Forza Italia sono pronto a farlo senza preclusioni". (Res)