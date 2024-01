Turchia: Morgante (Fd'I), attacco ingiustificabile, violenza va fermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendendo la notizia del tragico attacco alla Chiesa di Santa Maria a Istanbul "non possiamo che stigmatizzare nella maniera più categorica un atto ignobile e ingiustificabile. Siamo vicini ai feriti e alla famiglia dell'uomo rimasto ucciso. La violenza va fermata. Confido che la comunità internazionale condanni unanimemente quanto avvenuto". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante. (Com)