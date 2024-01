Medio Oriente: Pellegrino (Fd'I), centri sociali usano conflitto per devastare Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera "un gruppo di anarchici, sotto le mentite spoglie di una manifestazione pro Palestina, ha compiuto tutta una serie di atti vandalici al Pigneto, imbrattando con della vernice rossa gli edifici e le auto dei residenti e arrivando a lanciare petardi contro le forze dell'ordine intervenute per fermarli". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino, secondo cui "devastare un quartiere non ha nulla a che fare con il conflitto in Medio Oriente, ma dimostra ancora una volta quanto i centri sociali si facciano beffe della democrazia e della legalità. Certa sinistra dovrebbe smettere di strumentalizzare i diritti umani a proprio piacimento e, soprattutto, di usarli per dare libero sfogo a istinti beceri. Altro che attivisti! Questi sono semplicemente dei pericolosi violenti, che credono che a loro sia concesso tutto, anche compiere delle barbarie", conclude.(Com)