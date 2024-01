© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina stessa è rimasta “sorpresa” dalla propria resilienza: in gioco c’è l’esistenza della nazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla trasmissione "In mezz'ora" su Rai3. “Continuiamo a reinventarci, a trovare i modi per recuperare le forze e a difenderci, a difendere il futuro dei nostri figli”, ha aggiunto Kuleba. (Res)