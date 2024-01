Gaza: “Nbc”, Usa considerano stop armi a Israele per fare pressione su Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno considerando di rallentare la vendita di armi a Israele come strumento di pressione per convincere il primo ministro, Benjamin Netanyahu, a ridurre le operazioni militari sulla Striscia di Gaza, in corso dal 7 ottobre 2023. Lo hanno affermato tre funzionari dell’amministrazione del presidente, Joe Bide, secondo quanto riferito dall’emittente televisiva statunitense “Nbc”, precisando però che non è stata ancora presa nessuna decisione in merito. Secondo le fonti di “Nbc”, i funzionari israeliani continuano a chiedere a Washington l’invio di un maggior numero di armi, tra cui grandi bombe aeree, munizioni e difese aeree. Dopo che settimane di richieste private dell'amministrazione hanno prodotto risultati inferiori a quelli desiderati dalla Casa Bianca, le fonti hanno detto che gli Stati Uniti stanno considerando di rallentare o sospendere la consegna di alcune armi, nella speranza che ciò spinga Israele a rallentare l’offensiva e ad aprire corridoi umanitari per fornire maggiori aiuti ai civili palestinesi. (Res)