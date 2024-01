Ucraina-Russa: Kuleba, Mosca ha ancora possibilità di acquistare pezzi ricambio per armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ancora la possibilità di acquistare svariati pezzi di ricambio, compresi microprocessori, per utilizzarli per la produzione delle armi. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla trasmissione "In mezz'ora" su Rai3. “Abbiamo sollevato la questione mesi fa”, ha ricordato Kuleba, sottolineando che l’Ucraina chiede ai suoi partner di inasprire le sanzioni e introdurre più controlli. “La questione è complessa: è sbagliato dire che le sanzioni non funzionano, ma vanno adottate misure ulteriori. Si deve e si può fare di più”, ha aggiunto il ministro ucraino. (Res)