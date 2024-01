Turchia: presidente Erdogan esprime condoglianze dopo attentato a chiesa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso le sue condoglianze in seguito all’attentato avvenuto questa mattina alla chiesa italiana di Santa Maria nel quartiere Sariyer di Istanbul in cui è stato ucciso un cittadino turco di 52 anni. Lo ha riferito il direttore delle comunicazioni della presidenza turca, Fahrettin Altun, precisando che Erdogan ha contattato il governatore distrettuale di Sariyer, Omer Kalaylı, il sacerdote della chiesa, Anton Bulai, e il console generale polacco di Istanbul, Witold Lesniak. "Il nostro presidente ha espresso le sue condoglianze e l'augurio di pronta guarigione all'intera comunità e ha dichiarato che si stanno adottando le misure necessarie per catturare i responsabili il prima possibile". "Le nostre forze di polizia sono attualmente mobilitate con tutte le loro risorse”, ha proseguito Erdogan, aggiungendo: “Credo che questo colpevole verrà catturato in breve tempo". (Tua)