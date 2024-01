Ue: Richetti (Az), difesa comune o rischiamo irrilevanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- e l'intenzione del governo è fare dell'Africa "un hub di sviluppo per se stessa e per il pianeta e non, come sembra, per l'Italia, e se si decidesse di sostanziare il Piano Mattei in qualcosa di concreto, allora sarebbe una buona notizia. Fino ad allora, questo Piano rimane una scatola vuota che per giunta toglie risorse alla cooperazione internazionale". Lo ha affermato Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio, a SkyAgenda. Lo stesso ha poi aggiunto: "Il mondo, con focolai di guerra dal Mar Rosso al Marocco, si sta oggettivamente riposizionando e a questi cambiamenti bisogna dare risposte concrete. In questo contesto, che ruolo deve avere l'Europa? O si risponde insieme, con strumenti di difesa unica e comune, oppure saremo tutti necessariamente fuori gioco. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti: ma non abbiamo molto tempo per dare le risposte", ha concluso. (Rin)