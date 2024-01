Turchia: Bergamini (Fi), unire forze per sconfiggere chi diffonde paura e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla comunità cristiana di Istanbul per il vile attacco armato che ha causato un morto e diversi feriti durante la messa domenicale nella chiesa italiana di Santa Maria". Lo afferma in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, che parla dell''ennesimo episodio di odio, che deve farci riflettere sulla necessità di unire gli sforzi della comunità internazionale nell'azione di contrasto ad ogni forma di intolleranza. Soltanto attraverso politiche congiunte possiamo vincere la battaglia contro chi attenta alla sicurezza e alla stabilità dei nostri Paesi diffondendo paura e violenza. Solo così possiamo sperare che i valori della pace e dell'amicizia tra i popoli prevalgano", conclude. (Com)