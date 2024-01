Israele: Netanyahu sul Qatar, “ospita Hamas, era responsabile arrivo medicine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, conferma le dichiarazioni contro il ruolo di mediatore del Qatar, definito “problematico”. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, secondo cui il premier ha dichiarato: "non ritiro nulla di ciò che ho detto. Il Qatar ospita Hamas, aveva la responsabilità di garantire che le medicine arrivassero agli ostaggi". Netanyahu ha inoltre negato le indiscrezioni in merito a una presunta crisi diplomatica con l’Egitto, trapelate ieri sul “Wall Street Journal”. Infine, il premier israeliano ha ribadito la necessità di sradicare il movimento islamista palestinese Hamas dalla Strisci di Gaza. “Il prossimo massacro di Hamas è solo una questione di tempo”, se Israele non riuscirà a distruggere il gruppo. (Res)