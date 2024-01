© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open di tennis. Il campione italiano, numero 4 del ranking, ha sconfitto in finale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking, con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Per il tennista italiano si tratta del primo trofeo Slam in carriera. Nessun italiano prima era mai riuscito a vincere il torneo australiano. (Rin)