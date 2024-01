Turchia: Montaruli (Fd'I), sconcerto per attacco, vicinanza a comunità cristiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con sconcerto "apprendiamo dell'attacco subito dalla comunità cristiana ad Istanbul. L'attentato alla chiesa italiana di Santa Maria ci ferisce profondamente e merita la nostra ferma condanna in attesa che le autorità turche possano approfondire moventi e responsabili nel minor tempo possibile". Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che aggiunge: "Tuttavia, nonostante gli sforzi delle autorità, e' evidente come la sicurezza dei cristiani nel mondo sia ancora un diritto non scontato che ci deve vedere ancora impegnati. Proprio per questo la vile violenza subita già di per se gravissima ci colpisce e ci preoccupa. Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a tutta la comunità e il più sentito cordoglio per la morte di una vittima innocente di tanta brutalità", conclude.(Com)