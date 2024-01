Turchia: Calovini (Fd'I), vile attacco a cristiani, profondo cordoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo cordoglio e vicinanza alla comunità cristiana di Istanbul, oggi vittima di un attacco armato che ha causato un morto e diversi feriti. Un attentato, che va condannato con forza, ancora più vile perché messo in atto durante la messa domenicale nella chiesa italiana di Santa Maria, durante un momento di preghiera e raccoglimento". Lo afferma Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri della Camera. "Contro cristiani, dunque, ancora un atto di intolleranza e odio, che deve far risvegliare le coscienze della comunita internazionale, chiamata a prendere misure a contrasto di chi vuole far prevalere la violenza e la paura", conclude. (Rin)