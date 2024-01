Tennis: Renzi, Sinner ha scritto la storia, emozione purissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emozione purissima! Oggi questo ragazzo ha scritto la storia del tennis italiano. E il bello di questo sport è che anche quando tutti pensano che sia finita, no, a tennis non è mai finita. Quindici su quindici, crederci sempre, non mollare mai". Lo scrive su X (ex Twitetr) il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando la vittoria di Jannik Sinner all'Australian Open di tenni "Il primo Slam per lui, il primo di una lunga serie. Grazie Jannik Sinner, viva lo sport, viva l’Italia", conclude Renzi. (Rin)