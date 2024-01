© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attimi di tensione questa mattina poco dopo le 8 a San Pietro quando un italiano di 51anni ha tentato di entrare nella piazza, da via della Conciliazione, armato di coltello. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine presenti in piazza. Per disarmarlo un agente è rimasto ferito con una prognosi di 5 giorni. L'uomo è stato arrestato.(Rer)