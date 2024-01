Roma: con "Ama il tuo quartiere" raccolte 160 tonnellate ingombranti nei Municipi dispari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano ad oltre 160, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici e "particolari" consegnate questa mattina dai cittadini ad Ama nel corso del primo appuntamento del 2024 della campagna "Ama Il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo", organizzata in collaborazione con il Tgr Lazio, che ha coinvolto gli 8 municipi dispari di Roma. Nelle 15 "eco-stazioni" appositamente allestite, è stato possibile raccogliere i "classici" rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), oltre ai cosiddetti Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). I materiali raccolti verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee) e avviati alle rispettive filiere di recupero. In alcune postazioni, poi, gli utenti, grazie alla presenza dei "volontari dei riuso", hanno potuto consegnare anche vecchie biciclette o parti di esse alle associazioni Ciclonauti. (segue) (Com)