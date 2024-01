Tennis: Calderoli, Sinner orgoglio dell'Italia e del nostro sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fantastico Jannik Sinner, orgoglio dell'Italia e dello sport italiano. In pochi mesi il trionfo alle finali di Torino, poi quello storico per l'Italia in Coppa Davis 2023, dopo 47 anni dall'impresa in Cile del 1976 di Panatta e compagni, e ora l'Australian Open, il suo primo trofeo del Grande Slam e primo successo italiano in un torneo major dopo l'ultimo di Panatta ormai 48 anni fa. Complimenti a Sinner ormai diventato uno dei più forti al mondo". Lo afferma in una nota il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)