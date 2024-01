Giorno memoria: Savino (FI), Trieste faro di pace e convivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Risiera di San Sabba "rappresenta non solo un luogo di memoria e di lutto, ma anche un solenne monito per l'umanità intera. Qui, dove la storia ha lasciato il segno più doloroso, siamo chiamati a riflettere sulla fragilità dei diritti umani e sulla necessità di proteggerli con vigore e determinazione." Lo ha detto il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che è anche coordinatrice di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, a margine della cerimonia commemorativa del Giorno della memoria. "La nostra Città, decorata con la medaglia d'oro al valor militare, è da sempre un faro di pace e di convivenza, un luogo dove le diverse comunità religiose e culturali si incontrano e dialogano, come testimoniato dalle numerose comunità presenti oggi. Trieste, con la sua storia e la sua vocazione, incarna i valori di convivenza e di dialogo che sono fondamentali - ha aggiunto Savino - nella lotta contro ogni forma di discriminazione e nella promozione della cultura del rispetto e della comprensione." "Le testimonianze di molte confessioni religiose - conclude il Sottosegretario- hanno ribadito l'importanza di preservare la memoria e di educare le generazioni presenti e future sui pericoli delle violazioni dei diritti umani e sulla necessità di lavorare incessantemente per un mondo in cui la pace, la giustizia e la fratellanza siano valori condivisi e difesi da tutti". (Com)