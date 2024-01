© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Mola mia'. Questo modo di dire bergamasco è la migliore fotografia per definire Jannik Sinner. Talento, professionalità, dedizione e quel ‘mola mia’ che anche in Australia lo hanno incoronato campionissimo.Grande, immenso Sinner!”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il trionfo di Jannik Sinner agli Open d’Australia. (Com)